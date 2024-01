Der Chef der United Auto Workers, Shawn Fain, wies am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Washington darauf hin, dass sich Biden im Sommer als erster Präsident an die Seite streikender Arbeiter gestellt habe. «Anstatt über unsere Gewerkschaft zu lästern, stand Joe Biden auf unserer Seite.» Fain kritisierte zudem den voraussichtlichen Kandidaten der Republikaner: «Donald Trump steht gegen alles, wofür wir als Gesellschaft stehen.» Biden seinerseits lobte Fains Führungsstärke.