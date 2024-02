Der Abbau von mehr als 400 Vollzeitstellen ist womöglich nicht das Ende der Fahnenstange. ProSiebenSat.1 will verstärkt prüfen, wo welche Talente gebraucht werden und wo Stellen wegfallen könnten. Drücken will die Senderkette um ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 ihre hohe Verschuldung, die MFE ein Dorn im Auge ist. Firmenverkäufe könnten dabei helfen. Die Schulden sind eine Hürde für eine mögliche Übernahme durch MFE - eine Art von «Giftpille». Denn bei einer Übernahme der Mehrheit an ProSieben könnten Gläubiger Darlehen in Milliardenhöhe zurückfordern. Ein Bieter müsste also nicht nur die Aktien bezahlen, sondern auch die Schulden refinanzieren.