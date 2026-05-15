Warshs Vorgänger hat erklärt, er werde entgegen der Tradition, dass der scheidende Fed-Chef nach Amtsablauf die Notenbank verlässt, auf absehbare Zeit im Vorstand bleiben, wo sein Mandat noch knapp zwei Jahre läuft. Bis die Angriffe aus dem Weissen Haus enden, sagt er. Aber vielleicht auch, um Warsh auf die Finger zu schauen, ihm als wandelndes Gewissen zu dienen und ihn gelegentlich zu erinnern, dass die Geldpolitik dem Wohl der Nation und nicht Einzelnen dienen soll.