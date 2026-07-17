Merz erwähnte beim Empfang Macrons, dass er für den Ministerrat am Freitag als Tagungsort Schloss Augustusburg in Brühl ausgewählt habe. Denn dort hatten der frühere französische Präsident Charles de Gaulle ‌und der damalige Kanzler Konrad Adenauer die Grundlage für den späteren Elyséevertrag gelegt, der das Fundament für die bilaterale Zusammenarbeit beider Länder schuf.Merz war bereits am Montag bei einem ​Treffen der sogenannten Koalition der Willigen für die Unterstützung der Ukraine in ​Paris mit Macron zusammengekommen.Er hatte zudem am Dienstag an ​der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teilgenommen.