"Die russische Aggression in der Ukraine hat der (internationalen) Stabilität einen Schlag versetzt", sagte Macron am Donnerstag in Peking in einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnahm. "Ich weiss, dass ich auf Sie zählen kann, wenn es darum geht, Russland zur Vernunft zu bringen und alle an den Verhandlungstisch zurückzuholen." Während des Besuchs unterzeichneten französischen Firmen Abkommen etwa in den Bereichen Atomenergie, Flugzeugen und Erneuerbaren Energien.