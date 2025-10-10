Widerstand kam nicht nur von rechts, als RN-Chef Jordan Bardella unmittelbar nach Lecornus Ernennung ankündigte, die noch gar nicht gebildete Regierung stürzen zu wollen. Bereits zuvor hatten die Sozialisten signalisiert, dass es bei der erneuten Ernennung eines Regierungschefs aus Macrons Lager Probleme geben werde. Parteichef Olivier Faure schloss nicht aus, dass seine Partei auch die Regierung eines nächsten Premierministers zu Fall bringen werde. Faure hatte zuvor gesagt, seine Partei wolle die nächste Regierung anführen.