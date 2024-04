Die EZB solle mindestens auch ein Wachstumsziel und ein Ziel der Dekarbonisierung der Wirtschaft haben, sagte Macron am Donnerstag in einer Grundsatzrede an der Pariser Sorbonne-Universität in Paris. Es müsse eine Debatte geben, wie sich diese Ziele einbauen liessen. «Wir können nicht länger eine Geldpolitik haben, die allein auf die Inflation abzielt.»