Mit Blick auf die Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt pochte Macron darauf, das EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung - die sogenannte Handels-Bazooka - als «mächtiges Instrument» zu nutzen. «Europa verfügt heute über sehr wirksame Instrumente, und wir müssen sie einsetzen, wenn wir nicht respektiert werden und wenn übrigens das gesamte Spiel nicht respektiert wird.» Dabei bezeichnete Macron es als «verrückt», das die EU das Instrument gegen wirtschaftliche Nötigung erstmals gegen die USA einsetzen könnte.