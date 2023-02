Deutschland, Frankreich und Italien wollen, dass Serbien und Kosovo einen Kompromiss finden. Es sei gut, dass sich beide Seiten zu einem von der EU vorgeschlagenen Grundlagenvertrag bekannt hätten, schreiben Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einem gemeinsamen Brief. "Wir glauben, dass es jetzt dringend nötig ist, einen Weg zur Verabschiedung und Umsetzung des Abkommens ... zu finden." Der Brief, der Reuters vorliegt, ging an den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti.