Die Ankündigung werde nun am Morgen erfolgen, hiess es am Abend in einer Erklärung aus dem Élysée-Palast. Macron hatte am Dienstagabend erklärt, die Ernennung eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Konservativen Michel Barnier werde innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Diskutiert wurde zuletzt die Ernennung eines Linken. Macron hatte das Parlament selbst aufgelöst. Bei der Neuwahl kam keine klare Mehrheit zustande. Einem Mitarbeiter des Präsidenten zufolge will dieser eine weitere Auflösung bis zum Ende seiner zweiten und letzten Amtszeit im Jahr 2027 vermeiden.