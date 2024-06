In der Verteidigungspolitik zeigte sich Scholz offen für Macrons Ideen, verstärkt über eigene europäische Abschreckungsfähigkeiten im konventionellen wie nuklearen Bereich zu sprechen. Aber ganz bewusst kauft die Bundesregierung auch in den USA für Milliarden Waffen ein, während Macron in Dresden warnte: «Wir dürfen nicht in die Falle tappen, nationalistisch zu werden oder nur nach Amerika zu schauen. Wir sollten entschlossen als Europäer handeln.» Ohne den Schutz der USA auskommen zu wollen, wird in Berlin - und in Warschau - dagegen als «Naivität» angesehen, die man sich nur in dem weiter von Russland entfernt liegenden Frankreich leisten könne.