Bei dem Antibiotikum, das vor allem Kindern zur Behandlung von Infektionen verschrieben wird, kommt es immer wieder zu Engpässen - auch in Deutschland. In Deutschland will die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz Lieferengpässe bei Medikamenten beseitigen. Unter anderem sollen die Preisregeln für Kinderarzneimittel gelockert werden, bei Antibiotika soll künftig bei Ausschreibungen beachtet werden, ob die Wirkstoffe zu 50 Prozent in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum hergestellt wurden.