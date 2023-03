Die Proteste gegen das Vorhaben gingen auch am Donnerstag weiter. Streikende blockierten Kraftstofflieferungen und sorgten dafür, dass die Stromproduktion an mehreren Standorten eingeschränkt wurde. Wegen des Arbeitskampfes in einigen Kraftwerken reduzierte sich die Strommenge Daten des Versorgers EDF zufolge um 13 Prozent. Im Pariser Vorort Saint-Denis kappten protestierende Arbeiter die Stromversorgung des Stadions Stade de France und des olympischen Dorfes, wie ein Reuters-Mitarbeiter beobachtete. In der Vergangenheit waren unter anderem auch die Bahn, Schulen, die Müllabfuhr und Schleusen am Rhein bestreikt worden.