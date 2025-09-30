Bereits beim ersten Treffen im Kanzleramt im Juli blieb unklar, wie viel von dem Geld tatsächlich zusätzliche, über die bisherigen Planungen hinausgehende Investitionen sind. Jetzt teilte die Initiative mit, dass die Summe sowohl bereits geplante als auch neue Kapitalinvestitionen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Zusagen internationaler Investoren enthalte. «Ein dreistelliger Milliardenbetrag und damit ein signifikanter Anteil der Gesamtsumme entfällt auf Neuinvestitionen», wird betont.