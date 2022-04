Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Auch die Börse in Shanghai eröffnete mit einem Minus, da die Marktteilnehmer eine Senkung des Mindestreservesatzes nicht für ausreichend hielten, um die wirtschaftliche Verlangsamung in China abzupuffern. Selbst die unerwartet starken Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2022 konnten den Markt nicht anheben. "Ich glaube nicht, dass diese Senkung des Leitzinses für die Wirtschaft in diesem Stadium von großer Bedeutung ist. Die größte Herausforderung für die Wirtschaft sind die Omikron-Ausbrüche und die Abriegelungsmaßnahmen, die die Mobilität einschränken", sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 26.597 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1873 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 126,64 Yen und stagnierte bei 6,3697 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9437 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0793 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0187 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3027 Dollar.

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Diskussionen über Sanktionen gegen das Förderland Russland treiben derweil den Ölpreis nahe den höchsten Stand seit Ende März. Die Nordsee-Sorte Brent verteuert sich zeitweise um 1,0 Prozent auf 112,79 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI kostet mit 107,95 Dollar je Fass 0,9 Prozent mehr. Die EU arbeitet laut Kommissionpspräsidentin Ursula von der Leyen an Mechanismen für ein Öl-Embargo gegen Russland.

(Reuters)