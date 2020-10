Im Vergleich zu den USA, die vor einer Präsidentschaftswahl stehen, und Europa, wo die Fälle von Coronainfektionen galoppierend zunehmen, sieht Asien jetzt wie eine sicherere Wette aus. Chinesische Aktien haben in diesem Jahr sowohl in lokaler Währung als auch in Dollar die globalen Mitbewerber übertroffen.

Auch Aktien ausserhalb Chinas sind in einer guten Ausgangslage, profitieren zu können. Im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter sind Autos und Luxusgüter für Wachstum positioniert. Die deutschen Autohersteller Daimler und BMW sind besonders sensibel. Daimler hat die Gewinnprognose erhöht, nicht zuletzt wegen der guten Nachfrage in China.

Grosse Exporteure von Industriemaschinen und Autos profitieren von schnelleren Verkäufen, während der stärkere Yuan die in Übersee hergestellten Waren attraktiver macht.

Bei Luxusgütern sind Perioden der Yuan-Aufwertung normalerweise ein gutes Zeichen. Die chinesische Währung hat kürzlich ihren höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit zwei Jahren erreicht: Starke Ergebnisse haben beispielsweise LVMH und Hermès vorgelegt.

Inwiefern auch Schweizer Luxusgüterproduzenten wie in erster Linie Swatch und Richemont am China-Boom teilhaben werden, wird sich noch zeigen. Während LVMH in etwa auf dem Niveau vom Jahresanfang tendiert, entkommen Swatch und Richemont ihrer Kursschwäche nicht.

Bergbau: China braucht Rohmaterialien

Auch andere Branchen sehen im Fokus der Analysten: "Die Nachfrage scheint in Branchen wie Infrastruktur, Immobilien, Maschinen und Autos gut unterstützt zu sein", schrieben die Experten von Barclays diesen Monat in einem Kommentar. Bergbauunternehmen verkaufen die Rohstoffe, die Chinas boomende Fabriken versorgen, und Branchengrössen wie BHP, Rio Tinto, Anglo American und Glencore erzielen 23 Prozent bis 53 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Land.

Anleger belohnen dies derzeit noch nicht: Der FTSE 350 Mining Index in London, wo zahlreiche Rohstofffirmen kotiert sind, ist seit Mitte September um fast 10 Prozent zurückgekommen. Laut Barclays macht dies die Titel nur billiger. "Infrastrukturausgaben, Dollarschwäche und Inflationsabsicherungsmerkmale sind alles Themen, denen man als Investor derzeit ausgestetzt sein will", schreibt Barclays. Bergbauunternehmen würden diese Anforderungen derzeit erfüllen.

Strategen der amerikanischen Citigroup sind auch auf Bewertungsbasis übergewichtet, da der Sektor jetzt mit einem Rabatt von 40 Prozent auf den MSCI World Index handelt. Dies sei innerhalb von zehn Jahren der attraktivste Bewertungsabschlag.

