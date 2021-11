Wie lange die zurzeit hohe Inflation in den USA und anderen Ländern anhalten wird, ist zu einer fast epischen Debatte geworden. Die Stagflation wiederum, also einer Kombination aus Teuerung und schwachem Wachstum, lässt viel Raum für die Frage offen, was genau gemeint ist.

Die Kolumnistin Tracy Alloway bietet bei Bloomberg eine Lösung an, wie die grossen Preissteigerungs-Herausforderungen der Weltwirtschaft genannt werden könnte: "Whackflation". "To whack" lässt sich mit "jemanden oder etwas schlagen" übersetzen. Eine "Watschflation" gewissermassen.

Deflation's passé

Hyperinflation is hyperbolic

Everyone has a different interpretation of stagflation

And 'transitory' isn't really cutting it...

Can I suggest we all refer to 'whackflation' instead?https://t.co/Fpkc64RoOC

— Tracy Alloway (@tracyalloway) November 2, 2021