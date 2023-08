Die Containermengen dürften in diesem Jahr um vier Prozent sinken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bisher war Maersk von nicht mehr als 2,5 Prozent Minus ausgegangen. Die nachgefragten Containermengen sind ein Indikator für den Transport auf See und damit für das Geschäft der Reedereien. Maersk gehe angesichts der gestiegenen Zinsen und des Rezessionsrisikos weiterhin von einer gedämpften globalen makroökonomischen Entwicklung aus, hiess es in einer Erklärung anlässlich der Quartalszahlen.