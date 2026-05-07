Die meisten Grossreedereien umfahren auf ihren Routen zwischen Europa und Asien die Golf-Region grossräumig und meiden schon länger Fahrten auch durch das Rote Meer und den Suezkanal. Dort gab es seit Beginn des ‌Gaza-Kriegs im Oktober 2023 immer wieder Angriffe von Huthis aus dem Jemen auf Handelsschiffe. Clerc ​erklärte am Donnerstag aber, dass dies seit Jahresbeginn nicht mehr passiert sei. Maersk prüfe derzeit aktiv, ob eine Rückkehr auf diese Route möglich sei. Es fehlten allerdings Eskorten durch die Marine der USA oder europäischer Staaten.