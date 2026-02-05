Die Reederei Maersk und Konkurrent von Kühne+Nagel stellt sich wegen sinkender ‌Frachtraten ‌auf einen weiteren Gewinnrückgang im laufenden Jahr ein. Für 2026 rechnet Maersk ​mit einem Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen ‌4,5 und sieben ‌Milliarden Dollar, wie der dänische Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 6,49 Milliarden Dollar erwartet.