Das Unternehmen rechnet nun 2025 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) zwischen neun und 9,5 Milliarden Dollar, wie es am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte Maersk acht bis 9,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich zwar um 44 Prozent auf 2,69 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit 2,58 Milliarden Dollar noch weniger erwartet. «Wir haben in allen Geschäftsbereichen ein starkes drittes Quartal erzielt», sagte Maersk-Chef Vincent Clerc. «Da die Marktbedingungen schwanken, sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden zu helfen, sich anzupassen und die Stabilität ihrer Lieferketten aufrechtzuerhalten.»