Bisher ‌wurden praktisch alle Schiffe um die Südspitze Afrikas umgeleitet, weil Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf die Handelsschifffahrt befürchtet wurden und in Einzelfällen auch ​erfolgten. Die Milizen handelten während des im Oktober 2023 ​ausgebrochenen Gaza-Kriegs nach eigenen Angaben aus Solidarität ​mit der Hamas, die wie sie selbst vom Iran unterstützt wird. Als sich ‌die Lage etwas zu entspannen begann, nahm Hapag-Lloyd zusammen mit dem Partner Maersk Anfang Juli einen ersten Dienst über den wichtigen Seeweg wieder ​auf. Auch dabei ​werden Maersk-Schiffe eingesetzt.