Ben & Jerry's-Mitgründer Cohen hatte am Dienstag beim Unilever-Investorentreffen vor dem Tagungshotel für die «Befreiung» seiner Marke demonstriert. Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Konflikt über die dezidiert politische Haltung der für ihre teils ausgefallenen Sorten bekannten US-Eiscrememarke. Diese hatte 2021 etwa angekündigt, kein Eis mehr im von Israel besetzten Westjordanland zu verkaufen. Zudem bezeichnete Ben & Jerry's den Konflikt in Gaza als «Völkermord», was für eine grosse US-Marke ungewöhnlich ist. Unilever hatte dazu erklärt, die Kommentare spiegelten die Ansichten eines unabhängigen Ben & Jerry's-Gremiums wider und nicht die des Konzerns.