Vanessa Reidt, 37, arbeitete als Werbeverkäuferin in Toronto, bevor sie vor etwa zwei Jahren nach Turin zog. Mailand reizte sie zwar, war ihr aber zu teuer. «Ich habe mich für Turin entschieden, weil ich dort eine günstigere Wohnung in besserer Lage zum halben Preis bekommen konnte», sagte sie. Sie postet nun in den sozialen Medien über ihr Leben mit ihrem Partner, der in Mailand lebt. «Turin ist die am meisten unterschätzte Stadt Italiens», meint sie.