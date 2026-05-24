An den meisten Wochentagen fährt Giorgio Ferrero morgens mit dem Fahrrad durch Turins ruhige Arkadenstrassen zum Hauptbahnhof. Innerhalb einer Stunde ist er in Mailand und flitzt mit dem Roller durch den Verkehr zu seinem Arbeitsplatz als Anwalt bei Prada.
Die rund 140 Kilometer lange Pendelstrecke von Italiens ehemaliger Industriehauptstadt zum boomenden Finanzzentrum des Landes gehört für eine wachsende Zahl junger Führungskräfte, die wie Ferrero in Turin leben und in Mailand arbeiten, zum Alltag. Turins elegante Architektur, die Grünflächen und der gemächliche Lebensrhythmus haben viele Bewohner angezogen, während die Wohnkosten in Mailand explodieren.
Die Zahlen sprechen für sich: Die Angebotspreise für Häuser in Mailand waren im vergangenen Jahr mehr als 2,5-mal so hoch wie in Turin, während die Mieten laut Immobiliare.it Insights 82 Prozent höher lagen. «Es ist ein anderes Leben», sagt der 41-jährige Ferrero, dessen Frau ebenfalls nach Mailand pendelt. «Man gewinnt an Lebensqualität, mehr Platz, eine ruhigere Umgebung und die Nähe zu den Bergen. Sogar das Meer ist in Reichweite.»
Ein beispielloser Zustrom von Vermögen hat die Mieten und Lebenshaltungskosten in Mailand, einer Stadt, die einst als zweitrangiges Finanzzentrum galt, in die Höhe getrieben. Steuervergünstigungen haben zurückkehrende Fachkräfte und wohlhabende Expats aus Ländern wie Grossbritannien angelockt, die ähnliche Vorteile abgeschafft haben.
Teile Mailands sind selbst für Angestellte unerschwinglich geworden. Die Kluft bei den Lebenshaltungskosten hat dazu beigetragen, dass Pendler zwischen zwei Grossstädten selten geworden sind und nur knapp eine Stunde brauchen. Andere pendeln von Philadelphia nach Manhattan oder von Birmingham nach London – Fahrten, die etwa 20 Minuten länger dauern.
Mailand «zieht eine andere Art von Bewohnern an, und das treibt die Kosten in die Höhe», sagte Geraldine Semeghini, Geschäftsführerin von Lincs Estate. «Irgendwann fragen sich die Leute, ob es sich überhaupt noch lohnt.» Unter den Alternativen sticht Turin durch seine Kombination aus schönen Gebäuden, Platz und Kosten hervor, sagte sie.
Die Anzahl der täglichen Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Mailand und Turin hat sich seit 2010 laut Branchenschätzungen etwa verdreifacht, so Andrea Giuricin, CEO des Verkehrsberatungsunternehmens TRA. Die erhöhte Zugfrequenz in der Hauptverkehrszeit und die Nutzung von Zeitkarten unterstreichen den Anstieg der Pendlerzahlen, sagte er. «Die Nachfrage ist enorm gestiegen.»
«Ich habe mich für Turin entschieden, weil ich dort eine günstigere Wohnung zum halben Preis bekommen konnte»
Die staatliche Trenitalia und Italo lehnten es ab, Fahrgastzahlen zu veröffentlichen. Die Nachfrage nach Tickets, die ab 179 Euro für ein Zehnerheft mit 10 einfachen Fahrten an Wochentagen erhältlich sind, sei konstant hoch, teilte Italo mit.
Vanessa Reidt, 37, arbeitete als Werbeverkäuferin in Toronto, bevor sie vor etwa zwei Jahren nach Turin zog. Mailand reizte sie zwar, war ihr aber zu teuer. «Ich habe mich für Turin entschieden, weil ich dort eine günstigere Wohnung in besserer Lage zum halben Preis bekommen konnte», sagte sie. Sie postet nun in den sozialen Medien über ihr Leben mit ihrem Partner, der in Mailand lebt. «Turin ist die am meisten unterschätzte Stadt Italiens», meint sie.
Mailand ist Italiens viertgrösste Stadt und war die erste Hauptstadt des Landes. Sie verfügt über eine lange Tradition in Wirtschaft und Industrie, unter anderem mit dem Automobilhersteller Fiat, der Kaffeerösterei Lavazza und dem Spirituosenhersteller Martini & Rossi. Die Stadt war 2006, zwei Jahrzehnte vor Mailand, Austragungsort der Olympischen Winterspiele.
Die zunehmende Anzahl schneller Bahnverbindungen, die Mailand mit Städten wie Bologna und ab dem nächsten Jahr auch mit Genua verbinden, verspricht weiteres Pendlerwachstum, so Carlo Ratti, Architekt und Akademiker und Leiter des Senseable City Lab am MIT. Mailands Stadtnutzer – also die Anzahl der Menschen, die eine Stadt täglich nutzen, aber nicht dort wohnen – könnten bald mit Paris oder London konkurrieren und «potenziell Europas erste ‹hyperzentrische Metropole› schaffen», sagte Ratti.
Mailand ist nur die jüngste globale Stadt, in der ein Zustrom von Reichtum die Wohnmuster verändert. Während Dubai vor dem jüngsten Krieg einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, wurden einige Einwohner in das weniger glamouröse Emirat Schardscha vertrieben. Der Technologieboom verschärfte die Obdachlosigkeit in San Francisco, während eine Wohnung in London mehr als das Zehnfache kostet.
(Bloomberg/cash)