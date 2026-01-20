108 Prozent Kurssprung in 52 Wochen - DAX abgehängt

In den vergangenen 52 Wochen hat die Aktie von Bayer 108,65 Prozent zugelegt - und damit den DAX um Längen geschlagen. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex legte im gleichen Zeitraum nur 19 Prozent zu. Seit Jahresbeginn 2026 steht Bayer bereits mit einem Plus von 20 Prozent da, während der DAX lediglich 2 Prozent gewonnen hat.