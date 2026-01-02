Der Rechtsstreit ist jedoch nur eine der Baustellen, die Anderson bei seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren vorfand. Auch die Pharmasparte galt mit alternden Blockbustern und drohenden Patentabläufen lange als Sorgenkind. Der Vorstand sieht hier jedoch die Wende ‍geschafft. Neue Medikamente und die Wiederbelebung des einstigen Hoffnungsträgers Asundexian geben Auftrieb. Viele hatten den Gerinnungshemmer nach einem Studienflop vor zwei Jahren bereits abgeschrieben, er konnte nun aber in einer anderen Indikation punkten und avanciert damit wieder zum Blockbuster-Kandidaten.