Am deutlichsten war ihre Rolle zuletzt in Mali und der Zentralafrikanischen Republik, deren Regierungen bisher Kommentare zu den Entwicklungen in Russland abgelehnt haben. Beide Länder hatten sich seit Jahren um engere Beziehungen zu Russland und um militärische Unterstützung im Kampf gegen islamistische Aufständische und innenpolitische Gegner bemüht. "(Wagners) Präsenz in Mali wird vom Kreml unterstützt, und wenn Wagner mit dem Kreml im Streit liegt, wird Mali natürlich unter den Folgen an der Sicherheitsfront leiden", sagt der malische Politologe Bassirou Doumbia. In Mali, wo sich das Militär 2020 und 2021 an die Macht geputscht hatte, bezeichnen sich russische Militärs nach eigenen Angaben nicht als Wagner-Söldner, sondern als Ausbilder, die den einheimischen Truppen mit aus Russland gekaufter Ausrüstung helfen.