Wie kann Kunst sinnvoll in die Vermögensbildung einbezogen werden?

Wir empfehlen nicht, spekulativ in Kunst zu investieren. Der Begriff 'finanzielle Herausforderung' ist von Person zu Person verschieden und hängt vor allem von der Grösse des Vermögens ab. Manche Menschen denken ab Beträgen von 5000 oder 10’000 Euro darüber nach, ein Kunstwerk zu kaufen, andere erst ab höheren Werten. In jedem Fall glauben wir, dass es für unsere Kunden entscheidend ist, gut beraten zu werden. Ein wichtiger Aspekt beim Kunstkauf ist die Vermeidung von Überzahlungen. Ein Beispiel: Eine Kundin erwarb 2021 ein Gemälde für 500’000 Euro auf Anraten eines Kunsthändlers, der von steigenden Werten sprach. Als sie es 2024, also in einem eher schwachen Markt, verkaufen wollte, hätte sie, wenn das Bild auf einer Auktion angeboten worden wäre, wahrscheinlich nicht mehr als 100’000 bis 150’000 Euro netto für den Verkauf erzielt. Wir sehen in diesem Wertverlust zwar einen Markteffekt - sowohl auf globaler Ebene als auch für den betroffenen Künstler -, aber unserer Meinung nach hätte diese Person damals von Anfang an wahrscheinlich nicht mehr als 200’000 bis 300’000 Euro für das Werk zahlen müssen.