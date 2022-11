Bei dieser Geschäftseinheit arbeiten wir anders als in der Wärmeerzeugung und im Handelsgeschäft. Grossprojekte stehen im Mittelpunkt und der Haupttreiber technologisch sind heute nachhaltige und umweltverträgliche Kühlmittel. Dies wird auch unser Wachstum in der Klimatechnik antreiben. Solche Anlagen werden ersetzt, wenn sie am Ende ihrer Lebensdauer sind. Aber die Gesetzgebung wird dahin gehen, dass nur noch nachhaltige Kühlmittel eingesetzt werden können. Die Ingenieure in der Schweiz verfügen bereits über ein sehr ausgeprägtes Umweltdenken und das ist gut so.