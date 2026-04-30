Viele von den tief bewerteten Aktien wie Swatch oder Sodexo sind so bewertet, weil sie es verdienen. Wie unterscheiden Sie eine Value-Falle von einem Value-Case?

Grundsätzlich ist ja die Frage: ‘Steigert eine Firma den inneren Wert über die Zeit?’ Die schlechten - also die Value-Fallen - schaffen das nicht. Zwei Gründe können dafür verantwortlich sein: Weil das Businessmodell nicht funktioniert oder die Finanzierungsstruktur zu aggressiv ist. Das Zweite ist leicht zu identifizieren. Wenn man zu viele Schulden hat und das erdrückend wirkt, dann kann das Businessmodell noch so gut sein - in einer Krise kann es den Kopf kosten. Wir schauen deshalb genau auf die Verschuldung der Firmen. Die Value-Fallen, bei denen das Business auseinanderfällt, sind schwieriger zu identifizieren. Ein Beispiel: Auf der Website von TechRadar kann man elektronische Produkte miteinander vergleichen – wir sind in der britischen Future plc investiert, die TechRadar betreibt. Wenden sich nun Konsumenten der KI zu, und diese grast den Inhalt von TechRadar ab, ohne Nutzer auf deren Webseite weiterzuleiten, wird das Geschäftsmodell von TechRadar eliminiert. Das sind denn auch die aktuellen Anlegerängste, weshalb die Aktie äusserst tief bewertet ist: 30 Prozent freie Cashflow-Rendite! In einem solchen Fall muss man sich fragen: ‘Wird nur ein Teil vom Business beschädigt und wie stark, oder verschwindet sogar im schlimmsten Fall das Unternehmen?’ Nur durch wirkliches Verstehen des Business kann man die Value-Fallen vermeiden - und das ist viel Arbeit.