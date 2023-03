Der Onlinehandel macht traditionellen Geschäften immer stärker Konkurrenz. Lassen sich Ladenflächen in Innenstädten noch vermieten?

Generell stehen die Ladenmieten zwar unter Druck, die Grosszentren bilden hier aber eine Ausnahme. In Zürich sind die Mieten an sehr guten Lagen seit 2020 um gut 17 Prozent, in Genf sogar um über 20 Prozent angestiegen.