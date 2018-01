Die CEOs der grössten börsennotierten US-Unternehmen erhielten im Jahresdurchschnitt 14,3 Mio. Dollar, mehr als das Doppelte ihrer kanadischen Kollegen und zehn Mal mehr als die Firmenchefs in Indien, zeigt eine Bloomberg-Analyse unter Verwendung von Benchmark-Indizes in 22 Ländern.

CEOs von Unternehmen, die im indischen Sensex-Index gelistet sind, verdienen immer noch 229-mal mehr als der durchschnittliche Arbeitnehmer in Indien. Das ist der zweithöchste Gefälle nach der US-amerikanischen Quote von 265. Norwegen und Österreich gehören zu den Nationen mit den kleinsten Margen. Die CEOs der Unternehmen im norwegischen OBX-Index verdienen durchschnittlich 1,28 Mio. Dollar, was ungefähr dem Einkommen von 20 Personen dort entspricht.

Swiss CEO pay may be high, but the gap between their compensation and that of average workers isn't as wide as in the U.S., India or Britain https://t.co/vKGBzL3Nzr pic.twitter.com/xkL6GJiHh7

— Bloomberg Swiss (@switbloom) 28. Dezember 2017