Die in New York notierten Papiere des englischen Fussballclubs rücken vorbörslich um 1,5 Prozent vor. Der Verein rechnet nun für das im Juni endende Geschäftsjahr mit einem Umsatz zwischen 655 und 665 Millionen Pfund und einem bereinigten Kerngewinn von 200 bis 210 Millionen Pfund. Zuvor hatte die Prognose bei 640 bis 660 Millionen Pfund Umsatz und 180 bis 200 Millionen Pfund Kerngewinn gelegen.
Als Grund für seinen Optimismus nannte Manchester United den dritten Platz in der englischen Premier League. Damit sicherte sich der Verein erstmals seit zwei Spielzeiten die Teilnahme an der lukrativen Champions League. «Wir sind sehr zuversichtlich, was die Fortschritte des Vereins in dieser Saison angeht», sagte Vorstandschef Omar Berrada.
(Reuters)