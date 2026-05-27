Die in New York notierten Papiere des englischen Fussballclubs rücken vorbörslich um 1,5 Prozent vor. Der Verein rechnet nun für das im Juni endende Geschäftsjahr mit einem Umsatz zwischen 655 und 665 Millionen Pfund und einem bereinigten Kerngewinn von 200 bis 210 Millionen Pfund. Zuvor hatte die Prognose bei 640 ‌bis 660 Millionen ⁠Pfund Umsatz und 180 bis 200 Millionen Pfund Kerngewinn gelegen.