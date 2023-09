Die gestiegenen Kosten bei der Glasherstellung drücken auf die Gewinnprognose des britischen Getränkeherstellers Fevertree. Das Unternehmen rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kerngewinn von 30 bis 36 Millionen Pfund (35 bis 42 Millionen Euro), wie der Produzent von Limonaden wie Tonic Water und Ginger Ale am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte Fevertree eine Spanne von 36 bis 42 Millionen Pfund prognostiziert. Das in London ansässige Unternehmen hat mit steigenden Kosten und Engpässen bei Glasflaschen in Grossbritannien zu kämpfen, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurden. Der Konzern erhöhte deshalb bereits seine Preise, um die Margen zu schützen. Im ersten Halbjahr hat sich der bereinigte Kerngewinn auf 10,2 Millionen Pfund mehr als halbiert.