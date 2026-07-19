Der Studie zufolge - die etwa Steuer- und Sozialversicherungsdaten aus Schweden auswertet - reagieren Frauen auf externe ‌Jobangebote eher mit einem Arbeitsplatzwechsel. Männer nutzten solche Gelegenheiten dagegen häufiger, um in ihrer aktuellen Position ein höheres Gehalt durchzusetzen, ohne das Unternehmen zu verlassen. «Frauen scheinen auf externe ​Möglichkeiten mit einem Jobwechsel zu reagieren, anstatt sie zu nutzen, ​um mit ihrem aktuellen Arbeitgeber höhere Löhne auszuhandeln», ​erklärte Gülümser. «Männer hingegen erzielen eher Lohnerhöhungen, ohne ihren Arbeitgeber zu verlassen.» Dieser Effekt tritt demnach ‌auf, obwohl die Stellenangebote für Männer und Frauen von ähnlicher Qualität waren und Frauen genauso häufig den Arbeitgeber wechselten.