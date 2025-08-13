Gleichzeitig soll das Wachstum in der Westschweiz und dem Tessin weiter vorangetrieben werden. So hält das Unternehmen an seinem bereits Anfang Jahr verkündeten Investitionsprogramm über 200 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren fest. Das Geld soll in die Neugestaltung von Fashion-Flächen, in hausgemachte und lokale Food-Angebote sowie in die Modernisierung der Food-Supermärkte, Restaurants und den Ausbau des Omnichannel-Angebots fliessen, heisst es weiter.