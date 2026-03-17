Manor würde in diesem Fall aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, teilte die Warenhausgruppe am Dienstag in einem Communiqué mit. Denn davon wären 100 Angestellte betroffen. Es gebe eine Konsultationsphase mit den Angestelltenvertretungen. Von der Schliessung in Sargans sei nicht nur das Warenhaus betroffen, sondern auch der Lebensmittelsupermarkt und das Manora Restaurant, hiess es weiter.
Grund der Schliessungen sei, dass für die Liegenschaften in Delsberg, Sargans und Wohlen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich seien, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen. Das wäre wirtschaftlich nicht verhältnismässig, schrieb Manor weiter. Die Eigentümer würden alternative Nutzungen prüfen.
Ein Manora Restaurant geht an Coop
Darüber hinaus beabsichtigt Manor, das Manora Restaurant in Haag SG voraussichtlich Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Sämtliche Mitarbeiter dieses Restaurants würden im Zuge einer Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, hiess es.
Bereits im vergangenen August hatte Manor Einschnitte angekündigt, da sich der Konzern bei seinen Lebensmittel-Läden künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren will. So sollen die drei Food-Supermarkt-Standorte in Rapperswil SG, Emmen LU und Basel von Coop übernommen werden.
200 Millionen Investitionen an grossen Standorten
Bei anderen Warenhäusern will Manor Geld in die Hand nehmen. Über die kommenden drei Jahre würden rund 200 Millionen Franken investiert.
Der Fokus der Investitionen liege dabei insbesondere auf den grossen Standorten mit vielen Kunden, hiess es weiter. In diesem Jahr würden die Warenhäuser in Emmen, Luzern und Pfäffikon SZ modernisiert, nachdem man in Basel, Lausanne, Vevey VD, Lugano TI und Genf die Modeabteilungen umgebaut habe.
(AWP)