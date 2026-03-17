Manor würde in diesem Fall aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, teilte die Warenhausgruppe am Dienstag in einem Communiqué mit. Denn davon wären 100 Angestellte betroffen. Es gebe eine Konsultationsphase mit den Angestelltenvertretungen. Von der Schliessung in Sargans sei nicht nur das Warenhaus betroffen, sondern auch der Lebensmittelsupermarkt und das Manora Restaurant, hiess es weiter.