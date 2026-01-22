Der Personaldienstleister ManpowerGroup rechnet nach einem schwierigen Jahr 2025 mit einer Stabilisierung des globalen Arbeitsmarktes. Eine bessere ‌Konjunktur ‌könnte der Branche 2026 wieder Wachstum bescheren, sagte Vorstandschef Jonas Prising der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Angesichts eines sich verbessernden Wirtschaftsausblicks in Europa und eines ​sehr starken in den USA besteht die Hoffnung, ‌dass die Branche insgesamt 2026 Wachstumschancen ‌sehen könnte», erklärte Prising. Dies gelte trotz der anhaltenden geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheit. Eine konkrete Prognose für Manpower, das am 29. Januar seine Zahlen für das vierte Quartal vorlegen wird, lehnte er ab.