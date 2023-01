Für die Ausrichtung der Fussballweltmeisterschaft hat Katar in den vergangenen zehn Jahren bereits mehr als 200 Milliarden Dollar (186 Milliarden Euro) in den Ausbau der Infrastruktur des Landes investiert. Neben dem Bau brandneuer Stadien und ganzer Gemeinden hat sich Katar auch im internationalen Sport eingekauft. Aufsehen erregte etwa die Übernahme von Paris Saint-Germain. Das Emirat beteiligte sich aber auch am portugiesischen SC Braga und an dem Sport-Medien-Konzern beIN Media Group.