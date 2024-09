Als zweites Warnsignal bei US-Aktien sieht der 78-jährigen Faber nebst den historisch hohe Bewertungen die Gewinnmargen der US-Unternehmen, die aufgrund des Inflationsdrucks und auch aufgrund der schwachen Nachfrage sänken. Das Problem in Amerika sei in vielen Sektoren die Erschwinglichkeit, vor allem im Wohnungsbau. Diese sei in den USA ist auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten. "Das reduziert die Nachfrage, was wiederum das Gewinnpotenzial verringert."