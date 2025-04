Die Bank of England erklärte, dass Hedgefonds «erheblichen» Margin Calls von ihren Prime Brokern ausgesetzt waren und warnte zudem, dass das Risiko «weiterer starker Korrekturen» an den Märkten nach wie vor hoch sei. Zwar habe der Finanzausschuss der Zentralbank (Financial Policy Committee, FPC) festgestellt, dass die betroffenen Firmen bislang in der Lage waren, diesen Forderungen nachzukommen, jedoch habe sich das globale Risikoumfeld insgesamt verschlechtert, wie aus Protokollen von Sitzungen am 4. und 8. April hervorgeht.