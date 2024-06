Dies sei ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und weltweit einzigartig, hiess es in der am Mittwoch veröffentlichten «BrandZ»-Rangliste der Marktforschungsfirma Kantar. Der Senkrechtstarter des Jahres sei Nvidia mit einem Plus von knapp 180 Prozent auf 202 Milliarden Dollar. Damit springe der Chip-Konzern 18 Plätze nach oben auf Rang sechs.