Zentrumslagen weiter gefragt

Sehr gefragt bleiben laut CBRE weiterhin erreichbare Zentrumslagen - hier lag die Verfügbarkeitsquote in den fünf Grossstädten durchschnittlich bei 3,7 Prozent. Dabei bleibe das Büroangebot in Basel am höchsten, 5,4 Prozent des Bestands seien zur zeitnahen Vermietung ausgeschrieben. In Genf (4,2 Prozent), Bern (2,4 Prozent) und Lausanne (2,4 Prozent) sei die Büroverfügbarkeit derweil recht stabil.