Evolution statt Revolution

Ein kompletter Bruch mit der bisherigen IT-Architektur ist Experten zufolge jedoch keine Lösung für das Problem mangelnder digitaler Souveränität. «Für grosse Unternehmen ist es beispielsweise nicht sinnvoll, sämtliche Rechen- und Datenverarbeitungsaufgaben zu verlagern, sondern nur die sensiblen», ‌sagt T-Systems-Expertin Knackfuss-Nikolic. Laut Temenos, einem Schweizer Anbieter von Bankensoftware, sind die souveränen Cloud-Angebote für Grossbanken noch nicht ausgereift genug. Nach Einschätzung ​von Michael Heck, Manager der IT-Beratungsfirma Cofinpro, sollten Finanzinstitute daher verstärkt auf selbst entwickelte Anwendungen setzen. Dies verbessere die Kontrolle über die eigenen Daten und erleichtere den Wechsel des Cloud-Dienstleisters.