Der Wunsch Europas nach digitaler Souveränität beschert deutschen Anbietern von Software, Cloud-Dienstleistungen und Rechenzentrumskapazitäten gute Geschäfte. Beim IT-Dienstleister T-Systems hat sich die Nachfrage nach souveränen Angeboten binnen eines Jahres mehr als vervierfacht, wie die für diesen Bereich verantwortliche Managerin Christine Knackfuss-Nikolic sagt. Es habe eine Art Stimmungsumschwung gegeben. «Bis Anfang 2025 war digitale Souveränität eher ein Diskussionsthema als eine Handlungsmaxime für Entscheidungsträger.» Doch Experten rechnen nicht damit, dass die dominierenden US-Konzerne drastisch an Marktanteilen verlieren werden.
Auslöser für das Umdenken waren konkrete Erfahrungen, wie sich die Abhängigkeit bei Software und Cloud-Diensten auswirken kann. So verloren Nutzer ausserhalb der USA vorübergehend den Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen des US-Entwicklers Anthropic, nachdem die Regierung in Washington wegen Sicherheitsbedenken ein Exportverbot verhängte. Als die USA Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängte, wurden einzelne Richter und Ankläger von Microsofts Email-Diensten abgeschnitten. Daher will das Gericht künftig das deutsche Programmpaket OpenDesk als Bürosoftware nutzen.
Es gibt noch weitere Beispiele dafür, dass europäische Anbieter vermehrt zum Zuge kommen: Die niederländische Regierung hat ein Rahmenabkommen mit der Cloud-Plattform StackIT, die zur Digitalsparte des Lidl- und Kaufland-Betreibers Schwarz gehört, unterzeichnet. In öffentlichen Ausschreibungen wie denjenigen des deutschen Senders SWR, des niederländischen Bahnbetreibers DSB oder von Schweizer Behörden finden sich immer häufiger Anforderungen an digitale Souveränität, um die Abhängigkeit von aussereuropäischen Anbietern zu verringern. Dies ist teilweise auf verschärfte gesetzliche Bestimmungen zurückzuführen.
Auch das deutsche Softwarehaus Nextcloud verbucht seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump einen Boom. Das Geschäft mit der eigenen Bürosoftware habe sich seither verfünffacht, sagt Firmenchef Frank Karlitschek. Die in Kooperation mit dem Webhoster und Cloud-Anbieter Ionos angebotene Version des Programmpakets soll künftig die Grundlage für eine gemeinsame Schul-Cloud mehrerer deutscher Bundesländer bilden. Ionos will zudem mithilfe der Plattform «Momentum» heimischen Mittelständlern den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern.
US-Anbieter und trotzdem souverän?
Die grossen US-Cloudanbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft beherrschen Schätzungen zufolge jedoch weiter rund 70 Prozent des Marktes. Sie wollen ihre Position mit eigenen souveränen Angeboten verteidigen. AWS betreibt hierfür in Europa Rechenzentren, die physisch und rechtlich vom US-Mutterkonzern getrennt sind. Google erhielt in Frankreich für das Gemeinschaftsunternehmen S3NS, bei dem die Alphabet-Tochter mit dem Rüstungskonzern Thales kooperiert, eine Zertifizierung als souveränes Cloud-Angebot. Microsoft bietet unter anderem gemeinsam mit dem Walldorfer Softwarekonzern SAP die deutsche Delos Cloud an.
Der Speicherort von Daten sei beim Thema digitale Souveränität nur ein Faktor, betont Ionos-Technologiechef Markus Noga. Entscheidend sei die uneingeschränkte Kontrolle über die Daten und der Schutz vor einer Abschaltung, um die Fortführung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten. Dennoch komme es bislang lediglich bei wenigen Prozent der Verkaufsgespräche mit öffentlichen Kunden zu einem Vertragsabschluss. Viele Organisationen hätten sich eng an Software-Anbieter wie Microsoft oder die grossen US-Cloudanbieter gebunden.
«Das Problem ist, dass viele Menschen Veränderungen nicht mögen und Furcht vor Migrationsprojekten haben», erläutert Nextcloud-Chef Karlitschek. Auch für Ionos-Manager Noga sind mögliche Probleme beim Umzug von IT-Systemen ein grosser Hemmschuh. Allerdings hat auch hier offenbar ein Umdenken eingesetzt: Google zufolge fragen Kunden immer häufiger nach Angeboten, die auf offenen technologischen Standards basieren, um einen Wechsel des Cloud-Anbieters zu erleichtern.
Evolution statt Revolution
Ein kompletter Bruch mit der bisherigen IT-Architektur ist Experten zufolge jedoch keine Lösung für das Problem mangelnder digitaler Souveränität. «Für grosse Unternehmen ist es beispielsweise nicht sinnvoll, sämtliche Rechen- und Datenverarbeitungsaufgaben zu verlagern, sondern nur die sensiblen», sagt T-Systems-Expertin Knackfuss-Nikolic. Laut Temenos, einem Schweizer Anbieter von Bankensoftware, sind die souveränen Cloud-Angebote für Grossbanken noch nicht ausgereift genug. Nach Einschätzung von Michael Heck, Manager der IT-Beratungsfirma Cofinpro, sollten Finanzinstitute daher verstärkt auf selbst entwickelte Anwendungen setzen. Dies verbessere die Kontrolle über die eigenen Daten und erleichtere den Wechsel des Cloud-Dienstleisters.
Allerdings fehle eine einheitliche europäische Souveränitätsstrategie, warnt Sami Pienimäki, Chef des finnischen Software- und Smartphone-Herstellers Jolla. «Wir haben mittlerweile so gut wie alle Puzzleteile beisammen. Aber für einen Durchschnittseuropäer oder sogar für einen fachkundigen Politiker ist es extrem schwer, alles zusammenzusetzen und sich ein klares Bild davon zu verschaffen.»
(Reuters)