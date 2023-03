Mit der Zinserhöhung wirke man dem nochmals gestiegenen Inflationsdruck entgegen, sagte SNB-Chef Thomas Jordan an einer Medienorientierung in Zürich. "Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten."