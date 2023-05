Die Experten der Allianz schrieben in einer Reuters am Dienstag vorliegenden Studie, dieser Verlust an Wertschöpfung drohe bis 2030, sollten die chinesischen Unternehmen einen Marktanteil von zehn Prozent gewinnen. Zulieferer eingeschlossen, wäre der Verlust noch deutlich grösser. Noch sei der Marktanteil der Chinesen in Europa gering, "aber er dürfte - analog zu koreanischen und japanischen Herstellern in der Vergangenheit - schnell wachsen", sagte Aurelien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade.