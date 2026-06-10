Die Anlegerinnen und Anleger sollten dabei einen Blick auf den Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P 500 werfen. Dieser Index schlägt jeweils stark aus, wenn die Börsen wegen makroökonomischer Daten, geopolitischer oder anderer Ereignisse durchgeschüttelt werden. Nach dem Kurs-Jojo der letzten Tage steht der Index bei 20,4 Punkten und somit leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 19,6 Punkten.