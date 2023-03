In Reaktion auf die Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank setzte am Finanzmarkt eine Flucht aus dem Risiko ein, der zu massiven Bewertungssprüngen bei Staatsanleihen führte. Deutsche Schatzanweisungen sind am heutigen Montag so gesucht, dass die gegenläufig zum Kurs tendierende Rendite um zeitweise 60 Basispunkte fiel. In den USA gingen Händler zwischenzeitlich davon aus, dass die Federal Reserve angesichts der Verwerfungen im Bankensektor wohl komplett von weiteren Zinserhöhungen absehen werde.