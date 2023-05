Der grosse Profiteur des politischen Hick-Hack in Washington und der Euro-Schuldenkrise war der Goldpreis. Dieser legte innerhalb von 3 Monaten um 21 Prozent zu. Kein Wunder, wird auch heute von verschiedenen Banken empfohlen, Goldanlagen in Betracht zu ziehen. Die UBS hält am Dienstag in einer Kundennotiz fest, dass Gold ein wirksames Portfoliodiversifizierungs- und Absicherungsmittel ist. Die Grossbank rechnet damit, dass das gelbe Edelmetalls bis Juni 2024 einen Preis von 2250 Dollar pro Unze erreichen wird.