Regionale Unterschiede bei Büroimmobilien

Mit Blick auf die einzelnen Regionen zeigt die Preisentwicklung von Mehrfamilienhäusern im Vorquartalsvergleich in den meisten Regionen nach oben, am deutlichsten in der Ostschweiz (+2,0 Prozent), gefolgt von Basel und Alpenraum (je +1,7 Prozent) sowie Jura (+1,5 Prozent). Einzig in der Südschweiz stagnieren die Preise (-0,3 Prozent).